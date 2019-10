Economia MPF e PF deflagram operação sobre vazamentos do Copom em favor de fundo do BTG Operação 'Estrela Cadente' foi deflagrada nesta quinta-feira; banco disse que fundo Bintang tinha único cotista, pessoa física e que, portanto, não tinha poder de gestão sobre ele. Papéis do BTG caíam 9% no fim da manhã

Uma operação conjunta do Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) e da Polícia Federal investiga vazamentos de resultados de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorridos nos anos de 2010, 2011 e 2012, "inseridos em contexto de obtenção de vantagens ilícitas mútuas entre banqueiro e agentes públicos do alto escalão do governo federal d...