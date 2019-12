Economia MPF apura qualidade dos serviços da Enel em Goiás A assinatura do termo de compromisso entre a empresa e o Estado de Goiás passou dos 100 dias

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás instaurou processo para apurar a qualidade da prestação de serviços de fornecimento de energia da Enel em Goiás. O órgão solicitou informações sobre o cumprimento de metas estabelecidas no Termo de Compromisso assinado entre a empresa e o governo do estado, com interveniência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e...