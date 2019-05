Economia MPF abre vagas para estudantes de Direito e Biblioteconomia em Goiás Contratado terá uma jornada semanal de 20 horas e contará com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 850 mensais, além de outros benefícios

Estudantes dos cursos de Direito e Biblioteconomia podem se inscrever no processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás. As vagas são destinadas à Procuradoria da República em Goiás (PR/GO), em Goiânia, e às Procuradorias da República em Anápolis e Luziânia. Os candidatos precisam estar matriculados em uma...