Economia MP recomenda tributar grãos exportados e produtor repudia Recomendação ao governo estadual salienta maior arrecadação e incentivo à indústria em Goiás; entidades do setor agrícola protestam

A 59ª Promotoria de Justiça, unidade do Ministério Público de Goiás especializada na defesa da ordem tributária, recomendou que o governo estadual volte a tributar as exportações goianas de grãos in natura. A alegação é que a medida aumentaria a arrecadação e incentivaria o aumento da industrialização no Estado. Mas a recomendação fez com que a Federação da Agricultura e...