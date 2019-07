Economia MP-GO recorre da decisão que suspendeu aplicativo Olho na Bomba Funcionamento do app está suspenso desde o dia 8 de julho

O procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, opôs, nesta sexta-feira (12), embargos de declaração - uma espécie de recurso - contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ-GO) que suspendeu a lei estadual nº 19.888/2017, que obrigava os postos de combustíveis do Estado a comunicar em tempo real ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) as alterações n...