Economia MP-GO abre concurso com 40 vagas para promotor de Justiça substituto A remuneração é de R$ 28.884,20

O Ministério Público do Estado do Goiás (MP-GO) abriu novo concurso público para preenchimento de 40 vagas do cargo de promotor de Justiça substituto. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 28.884,20. Os requisitos para concorrer a uma vaga é ter nível superior em direito e comprovação de, no mínimo, três anos de ati...