MP da Eletrobras desagrada a setores da indústria e energia

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas de ser votada no Senado, a MP (medida provisória) de privatização da Eletrobras é criticada por entidades ligadas à indústria e ao setor elétrico, que buscam um último diálogo com os parlamentares na tentativa de alterar seu conteúdo. A MP foi enviada pelo governo para o Legislativo em fevereiro e caduca em breve, no dia 22...