Economia MP abre concurso com cinco vagas e salário de R$ 3,5 mil Exigência dos cargos é de ensino fundamental para trabalhar nas promotorias de Justiça de Crixás, Cocalzinho de Goiás e Caldas Novas

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu nesta sexta-feira (24) inscrições para um concurso com cinco vagas para cargos com exigência de ensino fundamental. O salário é de R$ 3.549,56, mais auxílios. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Ministério Público de Goiás (Domp) desta quinta-feira (23). E conforme o documento são duas vagas para secret...