Movimento no Aeroporto de Goiânia deve crescer 4% nas férias

As férias de julho prometem aumento de 4% no movimento do Aeroporto de Goiânia em comparação com o ano passado, segundo a Infraero. O Santa Genoveva espera receber entre os dias 28 de junho a 4 de agosto 386.932 passageiros, o que leva em consideração embarques e desembarques. Além disso, 3.537 aeronaves devem pousar e decolar nesse período. Em 2018, de 29 de jun...