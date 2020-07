Economia Movimento intenso de clientes marca reabertura de bares e restaurantes Depois de quatro meses, estabelecimentos voltaram a abrir as portas na capital; Prefeitura exige cumprimento de lista de protocolos

O primeiro dia de atendimento presencial em bares e restaurantes de Goiânia foi movimentado. As mesas, organizadas com maior distância do que o normal, foram ocupadas por clientes que começaram a chegar aos estabelecimentos quando as estruturas ainda eram montadas pelos colaboradores. Ronaldo Júnior, 28 anos, é frequentador assíduo do Celsin Bar, no Setor Oeste, e estava a...