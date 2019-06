Economia Movimento de passageiros deve crescer 22% no feriado

O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, deve ter um aumento no movimento de 22,18% no feriado de Corpus Christi, segundo estima a Infraero, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre hoje e 24 de junho, são esperados 55.634 viajantes, entre embarques e desembarques. Em 2018, 45.533 pessoas passaram por lá na mesma data comemorativa, que ocorreu entre os dias 3...