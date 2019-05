Economia Mourão sinaliza que privatização da Eletrobras vai ficar para 2020 De acordo com Emanuel Torres, diretor do CNE (Coletivo Nacional dos Eletricitários) no Rio, Mourão disse que o assunto ainda “não está na pauta do dia”

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, sinalizou nessa quarta-feira (15) que a privatização da Eletrobras deverá ser discutida apenas no ano que vem, com o Congresso a sociedade e os trabalhadores da estatal. O militar falou sobre o tema em encontro com representantes do setor elétrico em Brasília. As informações foram divulgadas nesta 5ª feira (16) pelo jornal...