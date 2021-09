Economia Motoristas de aplicativos reclamam de repasses das corridas em Goiânia Categoria diz que incremento nas tarifas anunciado pela Uber e 99 é insuficiente para compensar a alta de preços dos combustíveis; debandada de profissionais deve continuar

Os motoristas que atuam com os aplicativos de transporte Uber e 99 garantem que ainda não sentiram no bolso os aumentos no repasse de valores das corridas anunciados pelas plataformas na última semana. A Uber informou que o reajuste em Goiânia foi de cerca de 11% e a 99 fala em aumentos de 10% a 25% nas 20 regiões metropolitanas onde atua. Segundo a categoria, com a b...