Economia Motorista que pagou IPVA em Goiás com multa por atraso pode requerer restituição O prazo de pagamento do imposto, vencido na última quinta-feira (06), foi prorrogado até a próxima sexta-feira (14)

Os motoristas que pagaram o IPVA com multa por atraso podem requerer a restituição do valor no site da Secretaria da Economia de Goiás. De acordo com o órgão, será disponibilizado um formulário e após a comprovação do pagamento, a secretaria fará o ressarcimento. O prazo de pagamento do imposto, vencido na última quinta-feira (06), foi prorrogado até a pró...