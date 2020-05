Economia Morte de idosos por Covid-19 melhora contas da Previdência, teria dito chefe da Susep Fala teria sido dita em reunião fechada em março da qual participou o epidemiologista Julio Croda, que integrava equipe do Ministério da Saúde. Ele relatou a frase ao Estadão; outras três fontes confirmaram

No dia 17 de março, quando o País sentia os primeiros impactos do novo coronavírus, a superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Vieira, teria dito a integrantes do Ministério da Saúde, segundo relatos, que a concentração da doença principalmente em idosos poderia ser positiva para melhorar o desempenho econômico do Brasil ao reduzir o r...