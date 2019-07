Economia Morre o economista e ex-ministro do Trabalho Walter Barelli Aos 80 anos, ele estava em coma havia três meses; comandou o Diesse, quando a entidade se tornou referência, e deputado federal pelo PSDB

Morreu na quinta-feira (18) o ex-ministro do Trabalho Walter Barelli. Aos 80 anos de idade, ele estava em coma havia três meses, depois de bater a cabeça numa queda, na escadaria do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês e morreu de (falência de múltiplos órgãos), ao lado da família. Foi casado com Lourdes Barelli. De...