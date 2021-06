Economia Morre Carlos Langoni, ex-presidente do BC, vítima de Covid O economista estava internado desde dezembro na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro

O ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni morreu na manhã deste domingo (13), aos 76 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O economista estava internado desde dezembro na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Langoni nasceu em 23 de julho de 1944, em Nova Friburgo (RJ). Próximo do ministro Paulo Guedes (Economia), ele foi o primeiro brasil...