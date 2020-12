Economia Morre aos 82 anos, Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil Banqueiro morreu de causas naturais

O banqueiro Joseph Safra morreu nesta quinta-feira (10) aos 82 anos, em São Paulo. Segundo comunicado enviado pelo banco Safra, de causas naturais. Safra nasceu em 1938 no Líbano e se mudou para o Brasil na década de 1960. Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve 4 filhos e 14 netos. Sob o seu comando, o Banco Safra se tornou um dos maiores do país. Ne...