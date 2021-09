Economia Moradores e comerciantes ficam até três dias no escuro em Goiás Distribuidora alega que chuva ampliou ocorrências em mais de cinco vezes; consumidores da Região Metropolitana são os mais impactados

Chuva e ventos fortes de até 80 quilômetros por hora impactaram a rede elétrica em diversas cidades do Estado no final de semana. Na Região Metropolitana de Goiânia, moradores relatam que ficaram mais de 48 horas sem energia elétrica em alguns bairros. A severidade dos estragos, conforme justificou a Enel Distribuição Goiás, teria elevado em mais de cinco vezes as ocorrê...