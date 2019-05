Economia Moradores de Leopoldo de Bulhões podem participar de sorteio para ganhar geladeira nova Para participar do cadastro, é preciso levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga

A Enel realiza mais um sorteio de geladeiras, agora em Leopoldo de Bulhões. Para concorrer as 100 geladeiras, o cliente pode se cadastrar nesta terça (14), quarta (15), quinta (16) e sexta-feira (17), das 9h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. Os moradores que quiserem participar do cadastro precisam levar um documento oficial com fo...