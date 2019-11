Economia Moradores de Jataí podem se cadastrar para sorteio de troca de geladeiras Mutirão de serviços Enel ainda terá atendimento móvel, cadastro no programa Tarifa Social e palestras sobre sustentabilidade

Os moradores de Jataí podem se cadastrar nesta terça (5), quarta (6), quinta (7) e sexta-feira (8), das 9h às 17h, no CMEI Silvia Ferreira de Carvalho, na Cidade Jardim I, para o sorteio de 115 geladeiras novas com selo de eficiência A do Procel. O resultado será às 18h30 de sexta (8), no mesmo local. Os interessados devem levar um documento oficial com foto e...