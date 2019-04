Economia Moradores de Cristalina podem trocar geladeiras velhas por novas gratuitamente Durante o cadastro, ainda é possível trocar até duas lâmpadas antigas por lâmpadas LED

Os moradores de Cristalina podem participar do sorteio da Enel Distribuição Goiás para trocar 120 geladeiras antigas por novas com selo de eficiência A do Procel. Para participar, os clientes podem se cadastrar nesta terça (2), quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5), das 9h às 17h, na Escola Municipal Aleixo Camargo Torres, no setor Leste. Os moradores que qu...