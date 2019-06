Economia Moeda do Facebook terá de ser regulada, diz Fed "Temos alta expectativa, do ponto de vista de segurança e regulação, se o Facebook decidir avançar com o projeto", disse Powell

Anunciada nesta semana, a libra, moeda digital do Facebook, estará sujeita a regulação, disse nesta quarta-feira (19) o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O Fed é o banco central dos Estados Unidos. "Temos alta expectativa, do ponto de vista de segurança e regulação, se o Facebook decidir avançar com o projeto", disse Powell. Powell confirmou que a rede ...