Economia Modo escuro do WhatsApp chega para iPhone na versão beta do app Depois de aparecer para Android, usuários de iPhone cadastrados no programa de testes do app começam a encontrar o recurso

O modo escuro do WhatsApp no iPhone está próximo: usuários cadastrados do programa de testes do aplicativo já encontram o recurso em sua versão mais recente, uma indicação de que deve ser disponibilizado em breve para todo mundo. Em janeiro, o modo escuro já havia sido lançado para usuários do Android. O modo escuro é um recurso muito aguardado por in...