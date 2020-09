Economia Modelo privilegia quem tem maior qualificação e renda

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19, realizada pelo IBGE para medir os impactos da pandemia, registra 8,2 milhões de pessoas em trabalho remoto no país na terceira semana de julho, menos que os 8,7 milhões do início de maio. Em Goiás, eram 186 mil, ante 238 mil no começo de maio. Mas essa diminuição não indica tendência. Pesquisa do Institut...