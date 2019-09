Economia Ministro Guedes diz que depois da previdência, pacto federativo seria segundo ponto de ataque Guedes afirmou que enviaria o projeto logo depois de julho porque acreditava-se que a reforma da Previdência já teria sido aprovada no primeiro semestre

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pretende enviar o projeto do chamado pacto federativo, que discute as despesas obrigatórias, no dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência pelo Senado. Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Guedes foi questionado pelo relator do projeto de lei orçamentária de 2020, Domingos Neto (PSD-CE), sobre o...