Economia Ministro estima que PIB deve crescer ‘no mínimo’ 2% em 2020

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano que vem será “no mínimo” de 2%. “O crescimento em 2020 será o dobro deste ano. Se em 2019 for 1,2%, então (teremos) 2,4% (no ano que vem)”, pontuou em entrevista coletiva à imprensa que trouxe uma apresentação de balanço para o ano de 2019. O ministro af...