Economia Ministro diz que só há recursos para arcar com Minha Casa Minha Vida até junho Deputado José Nelto cobrou de Gustavo Canuto a retomada do programa e sua ampliação

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a pasta só tem recursos para arcar com o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) até junho. Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro afirmou que a pasta precisa de uma ampliação do limite orçamentário. Ele disse ainda que os deputados têm que ajudar neste processo c...