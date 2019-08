Economia Ministra diz que liberação de agrotóxicos não traz riscos De acordo com Tereza Cristina, exigências continuam as mesmas

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje (5) que a liberação de agrotóxicos não coloca em risco a saúde dos consumidores nem o meio ambiente. Segundo ela, a liberação de registro para que novos produtos sejam usados no país foi acelerada, mas as exigências continuam as mesmas. “Não mudou nada, o que mudou, somente, foi a celeridade. Foi co...