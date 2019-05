Economia Ministra da Agricultura mostra dados do setor a investidores chineses em Xangai Encontro foi organizado pelo Banco do Brasil em parceria com o consulado brasileiro

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou dados do setor agropecuário e áreas com potencial de crescimento para um grupo de 40 investidores chineses com projetos no Brasil, nesta segunda-feira, 13, em Xangai, na China. O encontro foi organizado pelo Banco do Brasil em parceria com o consulado brasileiro. Os investidores informaram que pretendem aumentar o...