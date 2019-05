Economia Ministra avalia que crise comercial entre China e EUA é janela de oportunidade Ontem (5), o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que pretende elevar as taxas de 10% para 25% para cerca de US$ 200 bilhões em mercadorias vindas do país asiático

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje (6) que um aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para produtos chineses pode beneficiar as exportações brasileiras do agronegócio. Ontem (5), o presidente norte-americano, Donald Trump, disse pelo Twitter que pretende elevar as taxas de 10% para 25% para cerca de US$ 200 bilhões em mercadorias vindas...