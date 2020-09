com informações do MP-GO

Redação O POPULAR com informações do MP-GO

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) está com inscrições abertas para uma vaga para o cargo de assessor de promotoria em Rio Verde, com salário de R$ 7.491,91.

Até o dia 5 de outubro, os bacharéis em Direito que tenham interesse devem enviar o currículo para o e-mail coord.rioverde@mpgo.mp.br. A seleção será feita por análise curricular e entrevista individual.

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (64) 3624-3301, entre às 13h e 18h.