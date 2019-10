Economia Ministério libera novos agrotóxicos; no ano já são mais de 380 Foram liberados 6 produtos novos, 41 genéricos e 10 defensivos biológicos e orgânicos; governo diz que defensivos são mais seguros

O Ministério da Agricultura aprovou nesta quinta-feira, 3, o registro de 6 novos agrotóxicos, 41 genéricos - cujo princípio ativo já existia no mercado e teve a patente expirada - e 10 defensivos biológicos e orgânicos. Desde o início do ano, o total de registros concedidos chega a 382, informou a pasta em nota. O aprovação foi publicada no Diário Oficial da União, p...