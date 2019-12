Economia Ministério do Turismo libera R$ 8,1 mi para obras do Sambódromo do Rio São intervenções para a segurança do local, inclusive nas instalações elétricas

O Ministério do Turismo liberou R$ 8,1 milhões para obras do Sambódromo do Rio de Janeiro. São intervenções para a segurança do local, inclusive nas instalações elétricas. No carnaval deste ano, os desfiles das escolas de samba chegaram a ficar ameaçados por causa de falta de autorização do espetáculo por parte do Corpo de Bombeiros, após pedido de interdição encami...