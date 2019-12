Economia Ministério da Justiça multa Facebook em R$ 6,6 mi por compartilhar dados de usuários Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 30

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) decidiu multar o Facebook em R$ 6,6 milhões por compartilhamento indevido de dados de usuários cadastrados na rede social. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 30. A multa, aplicada pelo Departamento de proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do MJSP, acontece a...