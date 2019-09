Economia Ministério da Economia zera imposto de importação para 532 bens Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro celebrou a medida no Twitter, exaltando que o governo eliminou os impostos sobre “centenas de produtos”

O Ministério da Economia informou nesta terça-feira (17) que zerou as alíquotas de importação de 498 bens de capital e 34 bens de informática e telecomunicações. Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro celebrou a medida no Twitter, exaltando que o governo eliminou os impostos sobre “centenas de produtos”. A medida vale para o chamado regime de ex-tarifário, que co...