Economia Ministério da Economia reduz projeção para o PIB de 2020 para crescimento de 2,1% Estimativa anterior era de alta de 2,4%; revisão foi anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço do novo coronavírus

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia revisou sua expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2020. A nova projeção é de alta de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano. Antes, a estimativa era de avanço de 2,4%. Na segunda-feira, 9, os analistas do mercado financeiro reduziram, pela primeira vez, a estima...