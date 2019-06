Economia Ministério da Agricultura suspende exportação de carne bovina para a China Medida foi tomada após confirmação de caso de "mal da vaca louca" em Mato Grosso

O Ministério da Agricultura suspendeu, temporariamente, a exportação de carne bovina para a China em razão do caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) confirmado em Mato Grosso pela Pasta no dia 31 de maio. A doença é conhecida popularmente como "mal da vaca louca". É o que diz o ofício-circular n.º 48/2019, do Dipoa/SDA/Mapa, distribuído para o...