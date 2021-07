Economia Ministério aumenta previsão de crescimento da economia para 5,3% este ano Projeção para inflação também cresceu para 5,90%

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano e também para a inflação. As estimativas estão no Boletim MacroFiscal divulgado hoje (14). A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 3,5% para 5,3% em 2021, em relação ao último boletim, divulg...