Economia Mineradora de Ouvidor dá licença remunerada para 200 funcionários A medida foi tomada para que a empresa possa realizar estudos técnicos em sua barragem de rejeitos

A mineradora Niobrás, localizada no município de Ouvidor, próximo de Catalão, no Sudeste do Estado, suspendeu parte de suas atividades no complexo de barragens e concedeu licença remunerada de 15 dias para cerca de 200 de seus trabalhadores desde o último dia 17 de outubro. A medida foi tomada para que a empresa possa realizar estudos técnicos em sua barragem de rejeitos. Uma assemb...