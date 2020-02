Economia Milho segunda safra deve encolher em Goiás Impactada por fatores climáticos, produção no Estado deve recuar 9,3%, prevê Conab; levantamento aponta números menores também para as safrinhas de sorgo, girassol e feijão cores

A produção do milho segunda safra em Goiás deve ser 9,3% menor que a do ciclo anterior. A estimativa mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada na segunda-feira (11), é que seja alcançado um volume de 8,606 milhões de toneladas do grão ante 9,488 milhões de toneladas na safra 2018/2019. O mesmo levantamento também prevê resultados menores para as...