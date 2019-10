Economia Milhares em busca de emprego, mas 35% não têm qualificação Mais de 70 mil pessoas procuraram um shopping em Goiânia e um feirão de emprego em Aparecida que anunciaram a abertura de 3 mil vagas

A face mais real e nítida do desemprego foi estampada numa quilométrica fila de trabalhadores que se formou ontem no 1° Feirão do Emprego em Aparecida de Goiânia, realizado no Senac do Jardim da Luz. Milhares de pessoas enfrentaram o calor e o sol forte para disputarem uma das 2 mil vagas anunciadas. Segundo a organização do evento, mais de 5 mil pessoas passaram pelo...