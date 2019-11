Economia Microsoft testa semana de trabalho de 4 dias para funcionários e consegue aumentar produtividade Cerca de 92% dos funcionários disseram que ficaram satisfeitos com a redução da jornada de trabalho

A divisão da Microsoft no Japão fez um teste com seus funcionários: reduziu a semana de trabalho para quatro dias durante o mês de agosto, dando folga para a equipe às sextas sem mexer nos salários. O resultado foi um aumento de produtividade de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. A Microsoft emprega hoje c...