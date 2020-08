Economia Microsoft anuncia fim do Internet Explorer, navegador que dominou web por duas décadas Empresa anunciou que seus aplicativos e serviços não serão mais compatíveis com a última versão do navegador

A Microsoft anunciou nesta semana que seus aplicativos e serviços não serão mais compatíveis com a última versão do Internet Explorer. A empresa cofundada por Bill Gates oficializa, assim, a morte do navegador, que dominou o mercado dos anos 1990 até 2012, quando iniciou sua trajetória de declínio. As projeções apontam para participação que varia de apenas 1% a 3...