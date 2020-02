Economia Microempreendedor individual volta a ter mais registro em Goiás Em 2019, Estado registrou 21,6% mais que no ano anterior; comércio varejista, cabeleireiro e ramo de obras de alvenaria são principais atividades

O número de microempreendedores individuais (MEIs) em Goiás aumentou 21,6% no ano passado. Chegou a 327.953. O crescimento em comparação com 2018 ocorreu após pequeno recuo nos registros (-0,93%), segundo dados do Portal do Empreendedor. As três atividades que mais se destacaram são comércio varejista, cabeleireiro e o ramo de obras de alvenaria. A alta se deu pratic...