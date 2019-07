Economia Micro e pequenas empresas sustentam geração de emprego pelo quinto mês no país Segundo levantamento do Sebrae, as médias e grandes corporações, pela segunda vez consecutiva, mais demitiram do que contrataram

A geração de empregos com carteira assinada em junho veio dos pequenos negócios, pela quinta vez seguida neste ano. A análise feita pelo Sebrae a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, mostra que foram criados 52,7 mil postos de trabalho no segmento. O número de empregos criados pelas micro e pequenas empresas e...