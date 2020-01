Economia Micro e pequenas empresas serão 40% do PIB até 2030, diz Sebrae Para elevar produtividade, entidade vai direcionar ações para incrementar a inovação; Goiás ganhará centro de referência em agronegócio

As micro e pequenas empresas brasileiras devem elevar sua participação no do Produto Interno Bruto (PIB) do País de 27% para 40% até 2030. Esta é a previsão do Sebrae, que direcionou suas ações para o incremento da inovação e da produtividade dos pequenos negócios este ano, de forma alinhada com as políticas públicas. Em Goiás, as micro e pequenas empresas do agronegóc...