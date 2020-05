Economia Metade dos goianos sobrevive com pouco mais de R$ 17 por dia Segundo o IBGE, rendimento médio mensal no Estado vem caindo desde 2017, com a lenta recuperação econômica e o aumento do trabalho informal

Metade dos goianos sobreviveu com pouco mais de R$ 17 por dia no ano passado. Isso porque o rendimento médio mensal per capita em até 50% dos domicílios do Estado foi de apenas R$ 518 em 2019, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada ontem pelo IBGE. Com a lenta recuperação da economia e o aumento do trabalho informal, entre 2017 ...