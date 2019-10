Economia Metade dos brasileiros vive com R$ 413 mensais; mais ricos recebem 40 vezes mais Desigualdade de renda no País atinge nível recorde, segundo dados do IBGE

A desigualdade de renda no País alcançou patamar recorde em 2018, dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasileiros, vivia com apenas R$ 413 mensais, considerando todas as fon...