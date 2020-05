Economia Metade dos brasileiros sobrevive com menos de R$ 15 por dia, aponta IBGE Apesar do resultado, órgão aponta que de 2018 para 2019 houve melhora nos extratos medianos da população e uma ligeira diminuição da desigualdade

Metade dos brasileiros sobrevive com apenas R$ 438 mensais, ou seja, cerca de 105 milhões de pessoas têm menos de R$ 15 por dia para satisfazer todas as suas necessidades básicas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira, 6. Os resultados são referentes à renda média real domiciliar per capita de 2019, ...